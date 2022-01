Samsung Notes e Google Keep sono le due applicazioni per gli appunti più utilizzate. Con un miliardo di installazioni dal 2013 l’app di Google ha avuto successo come soluzione semplice ed efficace.

Tuttavia negli ultimi due mesi Google Keep è stata interessata da uno strano bug che affligge gli elenchi numerati e puntati. Quando l’utente aggiunge nuovi elementi a un elenco numerato automaticamente, oppure navigava nella nota, l’app aggiunge copie del numero dell’elenco a ciascun elemento.

Il problema è stato segnalato per la prima volta su un forum di Google a fine novembre e un gruppo di utenti ha anche lamentato problemi che arrivano alla perdita totale dei loro appunti.

Google Keep manifesta uno strano bug sui dispositivi Samsung con Android 12

La particolarità di questo bug è che sembra verificarsi solo sui dispositivi Samsung che sono stati aggiornati ad Android 12, in particolar modo Samsung Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S10 e Galaxy Note 20 Ultra.

Fortunatamente l’inconveniente non sembra essere diffuso, ma attualmente non sembra esserci alcun modo per risolverlo. Un moderatore del forum di Google ha riferito che la società sta indagando sul problema.

