Google ha deciso di cambiare il disegno artistico di Gmail, presente quando ci si imbatte in una cartella vuota. Sicuramente un’ottima notizia per chi odiava la vecchia rappresentazione, ma quella nuova l’avete vista?

Gmail cambia sfondo per le cartelle vuote, ma…

Questo camnbiamento, avvenuto di recente, è stato segnalato da diversi utenti che, imbattuti in una cartella vuota di Gmail, hanno notato la presenza di una nuova grafica rappresentata da una immagine di sfondo diversa.

Come avrete notato dagli screenshot presenti qua sopra, anche questa nuova non ha nulla a che fare con la posta elettronica. Ciò che è rappresentato nella nuova grafica non sembrano essere cassette postali, ma bensì dei cubi, come quelli che avevamo da bambini all’asilo, con una bandiera di un castello issata in cima.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo sfondo, e se l’avete già intravisto su Gmail, utilizzando il box dei commenti qui sotto.

