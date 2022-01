Il Codacons si dice scettico nei confronti delle novità in tema di telemarketing dopo il via libera del Garante per la Privacy al nuovo Regolamento sul Registro delle opposizioni. Secondo l’associazione tale registro si è rivelato in passato un fallimento totale e non ha fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate moleste.

Il nuovo Registro delle opposizioni non convince il Codacons: il comunicato

Come abbiamo visto in questi giorni, in Italia sta per debuttare un nuovo Registro delle opposizioni che consenta l’iscrizione di numeri di cellulare. Lo scopo è quello di consentire agli utenti di “opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.”

Per il Codacons le novità non saranno però sufficienti per difendere gli utenti, visti i precedenti. Queste le parole del Responsabile Privacy del Codacons, avv. Gianluca Di Ascenzo:

“In passato strumenti come il Registro delle opposizioni si sono rivelati un fallimento totale e non hanno fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate moleste di società e call center. Staremo a vedere come il nuovo regolamento influirà sul settore del telemarketing e monitoreremo con attenzione il comportamento di aziende e call center. La nostra speranza è che le sanzioni verso gli operatori che non si atterranno alle regole, previste dal nuovo Regolamento, possano rappresentare un valido deterrente in grado di mettere definitivamente la parola fine al telemarketing selvaggio.“

Secondo voi il nuovo Registro delle opposizioni riuscirà ad adempiere al proprio scopo? Oppure siete in linea con lo scetticismo espresso dal Codacons? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

