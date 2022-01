A distanza di un paio di settimane dalla buona notizia relativa al Registro delle opposizioni e più in particolare alla possibilità di sfruttare tale strumento per “proteggere” anche i numeri mobile torniamo a occuparci di questo argomento per una conferma che è arrivata nelle scorse ore attraverso il Viceministro dello Sviluppo economico.

In occasione di un’audizione presso una commissione parlamentare, infatti, Gilberto Picchetto ha tra le altre cose confermato che finalmente sarà possibile includere anche i numeri cellulari nel Registro delle opposizioni, in quanto l’iter legislativo per raggiungere tale atteso traguardo si avvia verso la sua conclusione.

Ricordiamo che il Registro delle opposizioni è lo strumento studiato dal Governo (e istituito con il D.P.R. n. 178/2010) con l’obiettivo di consentire agli utenti di “opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea”.

Nel Registro delle opposizioni anche i numeri cellulari entro poco tempo

Il Viceministro si è anche spinto in una previsione sulla possibile tempistica: a suo dire, tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo dovrebbe arrivare la delibera di approvazione definitiva.

A quel punto il provvedimento dovrebbe essere trasmesso al Consiglio dei ministri per la deliberazione e infine al Presidente della Repubblica per la firma e la pubblicazione.

Allo stato attuale è difficile fare previsioni su quando effettivamente gli utenti saranno in grado di aggiungere i propri numeri cellulari al Registro delle opposizioni e ciò anche perché ci avviciniamo ad un momento molto particolare come quello dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica ma dopo tanti anni la parte più grande del lavoro è stata fatta. Basta avere ancora un po’ di pazienza.

