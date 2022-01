Le prime voci di corridoio circa il rilascio globale della serie Redmi Note 11 sono emerse a novembre, ma nuove indiscrezioni fresche di giornata rivelano il prezzo, il colore e le opzioni di archiviazione delle varianti europee dello smartphone.

Ecco i presunti prezzi e varianti di Redmi Note 11 in Europa

Le fonti di MySmartPrice hanno lasciato intendere che la variante europea di Redmi Note 11 sarà disponibile in tre opzioni di colore: Star Blue, Graphite Grey e Twilight Blue.

Redmi Note 11 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna costerebbe 250 euro, mentre la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione avrebbe un prezzo di 290 euro. Il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costerebbe circa 330 euro.

Precedenti indiscrezioni suggeriscono che la versione globale di Redmi Note 11 sarà basata sul SoC Snapdragon 680 con un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile tramite uno slot per schede microSD.

La variante globale di Redmi Note 11 avrà molto in comune con la controparte cinese rilasciata a ottobre, tuttavia non sfoggerebbe bordi piatti, in quanto adotterebbe un design più tradizionale.

Al momento Redmi non ha ancora annunciato quando lo smartphone verrà rilasciato in Europa, ma le voci di corridoio suggeriscono che potrebbe essere lanciato intorno alla fine di gennaio.

Leggi anche: Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di gennaio 2022