Non siamo qui per tessere le lodi di Google Pixel 6, questo lo abbiamo già fatto nella nostra recensione a lungo termine, ma per parlarvi della vantaggiosa offerta con cui oggi è disponibile all’acquisto su Amazon, precisamente da Amazon Germania.

Iniziamo subito col dire che il Google Pixel 6 in questione è venduto e spedito da Amazon Germania, il che è una garanzia sotto ogni punto di vista e che non c’è differenza rispetto ad Amazon Italia, con spedizione internazionale e quindi anche in Italia.

Google Pixel 6 in offerta su Amazon

Detto ciò, passiamo all’offerta vera e propria: non solo è possibile averlo comodamente a casa con tutti i vantaggi di Amazon Prime ma è possibile averlo anche con 30 euro di sconto sul prezzo di listino, applicato automaticamente a carrello; ciò significa che Google Pixel 6 è acquistabile a 619 euro, con consegna Prime in Italia verso la fine del mese in corso.

E considerando che non è in vendita ufficialmente in Italia, almeno non ancora, così come il fratello maggiore, questa è un’offerta più che vantaggiosa perché permette di averlo con 30 euro di sconto senza sbattimenti e con tutti i vantaggi che solo Amazon sa dare.

Il Google Pixel 6 dell’offerta è in colorazione nera e al momento sembra essere l’unica; ah, sfortunatamente ci sono 6,34 euro da aggiungere per i costi della spedizione, che potrebbero variare in base all’indirizzo di destinazione. Il link per l’acquisto su Amazon è questo qui sotto.

Acquista Google Pixel 6 in offerta su Amazon