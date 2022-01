Amazon attenta al portafoglio mettendo in offerta Xiaomi 11T 5G nelle tre colorazioni Meteorite Gray, Celestial Blue e Moonlight White. Lo smartphone della casa cinese ha ottenuto un ribasso di 100 euro rispetto al prezzo consigliato, nella versione da 256 GB, ed è persino acquistabile a rate a tasso zero.

Xiaomi 11T 5G è in offerta su Amazon: 100 euro di sconto, consegna rapida e rate

Xiaomi 11T 5G è stato annunciato a metà settembre 2021 in compagnia di Xiaomi 11T Pro ed è uno dei primi dispositivi a rinunciare al prefisso “Mi”. Buona parte della scheda tecnica dello smartphone è in comune con il “fratello”, ma la più grande differenza risiede nel SoC, in questo caso un Mediatek Dimensity 1200 Ultra.

Xiaomi 11T 5G offre un display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh di 120 Hz e supporto HDR10+, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (affiancato a un ultra-grandangolare da 8 MP e a un tele macro da 5 MP), una connettività completa (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC), audio Dolby Atmos con doppio speaker e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone è disponibile all’acquisto in Italia dal 12 ottobre 2021 al prezzo di 549,90 euro (8-128 GB) o di 599,90 euro (8-256 GB): su Amazon è in offerta proprio quest’ultima versione a 499,90 euro, in tutte e tre le colorazioni. Xiaomi 11T 5G può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 99,98 euro (basta selezionarle prima di aggiungere il prodotto al carrello), e gli utenti Prime possono sfruttare la consegna in 1 giorno.

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Xiaomi 11T 5G in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 11T Pro