Il rilancio del brand Meizu parte dalla fascia bassa e dal nuovo smartphone Meizu 10, appena svelato in Cina e già ordinabile. Si tratta di uno smartphone Android molto economico (anche per gli standard del mercato cinese) ma che offre un buon comparto tecnico, soprattutto in rapporto al suo prezzo di listino. Il nuovo Meizu 10 è il primo componente della nuova famiglia di smartphone mBlu (marchio che viene anche riportato sulla back cover del dispositivo).

Vediamo tutti i dettagli sul nuovo Meziu 10 appena svelato dal brand.

Meizu 10: ecco le specifiche tecniche complete ed il prezzo

Il nuovo Meizu 10 è, a tutti gli effetti, il primo smartphone del nuovo corso del marchio e va ad occupare la fascia bassa del mercato cinese, in attesa di una possibile commercializzazione internazionale. Lo smartphone presenta un display da 6.52 pollici con risoluzione HD+ ed un notch a goccia. Il pannello è un LCD. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC UNISOC T618, chip visto di recente anche in Europa con il nuovo Samsung Galaxy Tab A8. Non c’è il supporto al 5G ma solo alle reti 4G.

Il SoC è supportato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno (espandibile con microSD) oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W. Tra le specifiche tecniche troviamo un jack per le cuffie ed una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 Megapixel supportato dai “soliti” sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità. La camera anteriore è da 8 Megapixel.

Il nuovo Meizu 10 non ha un sensore di impronte digitali ma supporta il face unlock 2D per lo sblocco. Lato software troviamo, invece, Android 11 con Flyme 9 Lite OS. Lo smartphone, come sottolineato in precedenza, è già in vendita per il mercato cinese con consegne previste nel corso delle prossime settimane. Il nuovo device presentato oggi da Meizu è disponibile in diverse colorazioni (Obsidian Black, Dark Night, Star White e Distant Mountain Green).

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo device di Meizu andrà ad occupare la fascia bassa del mercato con un prezzo di partenza di appena 699 yuan, pari a circa 95 euro al cambio attuale, per la versione base da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Ci sono anche le varianti da 4/128 GB (a 799 yuan, circa 110 euro) e 6/128 GB (a 899 yuan, circa 125 euro). In futuro, il nuovo Meizu 10 potrebbe essere commercializzato in altri mercati ma difficilmente arriverà da noi in Europa.