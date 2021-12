Samsung Galaxy Tab A8 è già disponibile all’acquisto in preordine su Amazon in diverse configurazioni e nelle tre colorazioni Gray, Silver e Pink Gold. Il prezzo di partenza del nuovo tablet Android è un po’ più basso di quello diffuso il giorno della presentazione ufficiale.

Samsung Galaxy Tab A8 disponibile su Amazon: ecco i prezzi

Samsung Galaxy Tab A8 dà una rinfrescata alla line up di tablet di fascia media del produttore, andando a “rimpiazzare” Galaxy Tab A7 con qualche miglioramento qua e là. Come abbiamo visto troviamo uno schermo 16:10 WUXGA (1920 x 1200) da 10,5 pollici con cornici più sottili, un SoC Unisoc T618 con CPU octa core accompagnato da 3 o 4 GB di RAM e 32, 64 o 128 GB di memoria interna.

Il tablet Android viene proposto nelle versioni con connettività solo Wi-Fi e in quelle con Wi-Fi+4G LTE: tutte offrono anche Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e USB Type-C (2.0), oltre a una batteria da 7040 mAh.

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile al preordine su Amazon.it con il 10 gennaio 2022 come data di uscita. Come sempre viene proposto con la formula “Prenotazione al prezzo minimo garantito”, il che significa che in caso di cali di prezzo l’acquirente andrà a pagare la cifra più bassa raggiunta. Per ora si parte dai 225,98 euro richiesti per la versione Wi-Fi da 32 GB. Per gli interessati all’acquisto ecco il link da seguire:

Acquista Samsung Galaxy Tab A8 in preordine su Amazon.it

Potrebbe interessarti: I migliori tablet Android: ecco la classifica di dicembre 2021