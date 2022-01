Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione è in programma per il prossimo mese.

Nelle scorse ore è stato Zaryab Khan, noto per il suo canale XEETECHCARE su YouTube, a pubblicare un video dedicato ad alcune delle feature più interessanti di Samsung Galaxy S22 Ultra e tra di esse vi sono quelle relative a S Pen.

Ricordiamo, infatti, che Samsung Galaxy S22 Ultra potrà contare sull’integrazione di S Pen, tanto che da molti è già stato definito come il successore della serie Galaxy Note.

Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy S22 Ultra

Ebbene, a dire di Zaryab Khan, Samsung sarebbe riuscita a ridurre notevolmente il tempo di latenza di S Pen su Samsung Galaxy S22 Ultra, portandolo ad appena 2,8 ms (tanto per avere un termine di paragone, sulla serie Samsung Galaxy Note 20 la latenza è di 9 ms). La riduzione a un terzo della latenza di S Pen dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza decisamente più fluida.

Ed ancora, tra le caratteristiche dello smartphone di Samsung vi dovrebbero essere una fotocamera principale da 108 megapixel con supporto HDR a 12-bit (si tratterebbe del primo modello del colosso coreano a vantare tale funzionalità).

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe poter contare inoltre sul supporto alla ricarica rapida in modalità wireless a 45 W e la versione base dello smartphone dal punto di vista della memoria dovrebbe partire da 8 GB di RAM.

Restiamo in attesa di scoprire se nei mercati europei il colosso coreano deciderà di commercializzare la versione animata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o quella con Samsung Exynos 2200 (che può contare sull’architettura grafica RDNA 2 di AMD) e, soprattutto, quale sarà il prezzo di partenza del suo nuovo gioiellino.

