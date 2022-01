Il Google Pixel pieghevole, che potremmo chiamare semplicemente Google Pixel Fold, potrebbe essere più vicino di quanto pensassimo: lo smartphone, che secondo quanto sappiamo dovrebbe avere nome in codice “Pipit”, sarebbe passato per Geekbench, svelando alcune delle caratteristiche tecniche.

Google Pixel Fold è in arrivo? Il pieghevole passa da Geekbench

Nonostante le informazioni spesso discordanti che stanno spuntando in questi mesi, Google Pixel Fold potrebbe effettivamente arrivare sul mercato durante questa prima parte del 2022. Mentre da parte di Big G troviamo solo bocche cucite, il presunto smartphone “Google Pipit” è passato su Geekbench facendo segnare circa 4800 punti in single core e più di 11.300 in multi-core.

Al di là del punteggio, che ora ci interessa relativamente, vale la pena notare come il benchmark suggerisca la presenza a bordo di un octa core con clock da 1,8 a 2,8 GHz e di una GPU Mali G78, il che ci fa subito pensare al SoC Tensor utilizzato su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Per il resto non ci è di molto aiuto: troviamo solo l’indicazione sulla RAM (12 GB a quanto pare) e sulla versione di Android, ovviamente la 12 (in attesa di Android 12L in fase di test).

Google Pixel Fold potrebbe dunque arrivare nei prossimi mesi, magari proprio con il debutto di Android 12L, una versione che come abbiamo visto è soprattutto pensata per i dispositivi con schermi grandi (come tablet e, per l’appunto, pieghevoli). Torneremo sicuramente sull’argomento nelle prossime settimane.

