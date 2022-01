Sono tanti gli utenti che sfruttano YouTube per riprodurre contenuti in sottofondo mentre si è impegnati in altro e una nuova funzionalità a cui sta lavorando il team di Google potrebbe rivelarsi molto comoda per chi usa la propria smart TV a tale fine.

Nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha introdotto un pulsante “loop” nativo nel suo player video sul Web ma non tutti accedono alla piattaforma attraverso il browser e proprio per tale motivo pare che il team di YouTube stia per fare lo stesso anche per l’applicazione dedicata alle smart TV.

In arrivo una nuova funzione su YouTube per le TV

In particolare, stando alle segnalazioni di qualche utente, Google avrebbe introdotto un’opzione di ripetizione sulle app di YouTube dedicate sia alla PlayStation 5 che a NVIDIA Shield TV, visualizzata come un’icona all’interno della solita riga di impostazioni.

Ecco come si presenta il nuovo tasto:

Al momento pare che questa nuova opzione sia disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti e soltanto su alcuni dispositivi ma ciò non deve sorprendere più di tanto, in quanto spesso il team del colosso di Mountain View implementa le nuove funzionalità in modo lento, iniziando da pochi account, così da rilevare eventuali bug e avere indicazioni generali sulla loro efficacia.

Questa nuova funzione sarà particolarmente apprezzata da chi ama riprodurre determinati contenuti (un esempio potrebbe essere rappresentato dalla canzone preferita del momento, da un caminetto virtuale o da una clip divertente), in quanto richiede la singola pressione di un tasto per avviare un loop senza fine.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando l’opzione per la ripetizione dei video sarà messa a disposizione di tutti gli utenti e di ogni dispositivo ma è probabile che l’attesa non sia destinata a durare per molto tempo.

