Samsung Galaxy A52s 5G è sicuramente uno dei telefoni dell’azienda del 2021 con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ultimamente gli utenti però si sono riversati sul forum ufficiale della Community Samsung per segnalare un problema relativo al display.

Galaxy A52s avrebbe un bug che rende il display troppo luminoso

Stando a quanto segnalato sul forum, il display è troppo luminoso quando le informazioni di ricarica vengono mostrate con lo schermo spento, creando l’impressione che ci sia una retroilluminazione. Questo però è tecnicamente errato poiché il Galaxy A 52s è dotato di un display Super AMOLED e i pannelli AMOLED non hanno retroilluminazione. I pixel si illuminano o si attenuano individualmente, che è uno dei maggiori punti di forza di questo tipo di tecnologia, la quale rende possibile l’AOD (Always-On Display).

I membri della community suggeriscono che si tratta di un problema correlato ad una versione del firmware e non all’hardware (il che ha senso visto come funziona il pannello AMOLED). Purtroppo non esistono in rete immagini relative al problema quindi non è chiaro quanto sia luminoso il dispositivo.

Samsung ha inserito A52S fra i dispositivi che riceveranno One UI 4.0 e Android 12, il quale dovrebbe essere lanciato a Febbraio. Nel caso l’azienda dovesse riconoscere questo problema, potrebbe risolverlo in maniera definitiva includendo un fix nel prossimo major update o in uno successivo.

Siete possessori di questo smartphone? Avete notato questo problema? Fatecelo sapere con un commento utilizzando l’apposito box.

