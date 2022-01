Disservizi e problemi oggi 3 gennaio 2022 per gli utenti che utilizzano WIND TRE, che risulta down e non funziona su numerosi siti e servizi online, sia per quanto concerne la rete mobile che per quella fissa.

Le segnalazioni sono elevatissime e stanno arrivando in maniera sempre più numerosa da varie zone d’Italia. Nessun problema del vostro smartphone però, bensì un problema generalizzato a livello di infrastruttura dell’operatore.

WIND TRE non funziona: down oggi 3 gennaio

Le segnalazioni arrivano a singhiozzo da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete di WIND TRE in vari aspetti. Principalmente pare essere un problema di DNS per cui numerosi siti web e servizi internet (ma non tutti) risultano inaccessibili, come ad esempio Google.

Anche nei social l’hashtag #windtredown è tra i più popolari, a sottolineare l’importanza del problema. L’operatore non è stato particolarmente loquace sui propri social network e sembra che siano state poche le risposte alle lamentele degli utenti, principalmente su Twitter. Nessun messaggio invece sulla pagina ufficiale di Facebook.

Come risolvere il problema con Wind Tre

Al momento l’unica soluzione sembra essere quella di cambiare i DNS della propria connessione con, ad esempio, quelli di Google ovvero impostando:

DNS primario: 8.8.8.8

DNS secondario: 8.8.4.4

Se non sapete bene come potete seguire la nostra guida su come cambiare i DNS.

Avete avuto anche voi problemi di rete nella giornata di oggi? Raccontateci la vostra esperienza nel box dei commenti.

