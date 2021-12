Una microSD è un ottimo acquisto nel caso abbiate bisogno di più memoria per foto, video e applicazioni, naturalmente sempre se possedete uno smartphone o un tablet Android che dispone dello slot. Su Amazon è disponibile in queste ore una microSD Samsung con adattatore compreso nel prezzo a una cifra davvero niente male.

Questa microSD Samsung da 256 GB è in offerta su Amazon

Si tratta della microSD Samsung MB-ME256HA Evo Select UHS-I U3, che potete acquistare su Amazon.it in offerta a 29,99 euro: il prezzo consigliato è di 61,29 euro, più del doppio, quindi si tratta di una buonissima opportunità per aggiungere 256 GB di memoria al vostro Android. Compreso nel prezzo anche l’adattatore SD, che permette di utilizzarla eventualmente su macchine fotografiche, PC o altri dispositivi.

La microSD mette a disposizione una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura fino a 90 MB/s; offre una protezione contro l’acqua (resiste fino a 72 ore nell’acqua di mare), le temperature estreme, i raggi X e i campi magnetici. Secondo i dati riportati da Samsung è sufficiente per registrare fino a 12 ore di video a risoluzione 4K, fino a 39 ore a risoluzione Full-HD oppure per far spazio a più di 75.000 fotografie.

Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso:

