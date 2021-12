Sono così tanti i leak e i video hands-on usciti negli ultimi due mesi che qualcuno ha iniziato a chiedersi se Samsung abbia ancora qualche carta da giocare per il suo Galaxy S21 FE. Addirittura settimana scorsa sono anche emersi numerosi video online che mostravano il dispositivo, alcuni dei quali l’hanno pure recensito. Facciamo un po’ il punto andando a raccogliere i primi video e le prime impressioni, in attesa di vederlo dal vivo in prossimità del lancio a inizio gennaio 2022.

Samsung Galaxy S21 FE in numerosi video

Fra i vari contenuti pubblicati, l’utente UnknowWon si è presentato su Reddit come possessore di un Galaxy S21 FE e ha annunciato l’avvio di un AMA (Ask Me Anything) improvvisato. Per fugare ogni dubbio, l’utente ha condiviso una foto dettagliata della scatola e del telefono, alimentato da un chipset Snapdragon 888.

Alcune delle sue risposte hanno confermato ciò che già circolava in rete ultimamente come 6 GB di RAM per la versione base, una batteria da 4500 mAh, mentre sono assenti lo slot per la micro SD, il jack per le cuffie e un display a 120 Hz (non sembra ci sia un supporto per il refresh rate adattivo).

La notizia più sorprendente però è senza dubbio la versione Android installata sul suo dispositivo. Il Galaxy S21 FE del redditor sembra eseguire Android 11 con One UI 3.1, invece che Android 12. Essendo che altri video mostravano il dispositivo con a bordo l’ultima versione del robottino verde, ci viene da pensare che potrebbe trattarsi di una delle prime unità messe in produzione e che quindi monti ancora un vecchio firmware. Se fosse, e come pare dagli altri video pubblicati, vedremo l’immissione sul mercato del dispositivo con a bordo Android 12 e l’interfaccia One UI 4.0 di Samsung.

Alcune video anteprime di Galaxy S21 FE

Lo smartphone dovrebbe essere presentato pochi giorni prima della serie S22, ma ancora non si hanno informazioni sul prezzo e, a questo punto, nemmeno sulla versione software col quale verrà commercializzato. Voi cosa ne pensate? Attendete questa versione dell’S21 o aspettate i nuovi top di gamma? Fatecelo sapere nei commenti.

