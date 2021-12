Per i clienti TIM si moltiplicano le occasioni per poter contare su Giga illimitati per la propria offerta. L’operatore di telefonia mobile, infatti, sta proponendo ai suoi clienti una nuova opzione che permetterà di moltiplicare il numero di Giga a disposizione, fino a renderli illimitati, ad un costo davvero contenuto. La campagna è in corso via SMS. Ecco i dettagli:

Giga illimitati per i clienti TIM: ecco come con la nuova offerta

Durante il periodo di feste, TIM sta proponendo ai suoi clienti con SIM ricaricabile ed un’offerta attiva la possibilità di attivare l’opzione Giga Illimitati Red. Tale opzione consente di passare ad un piano tariffario con Giga illimitati a fronte di un costo di 2,99 euro al mese che andrà a sommarsi al costo della propria offerta mobile. Da notare che i Giga illimitati prevedono una velocità massima di 30 Mbps con video visualizzati in qualità SD. Si tratta, quindi, di un’offerta sicuramente conveniente ma solo per chi può accontentarsi di una connessione con limitazioni chiare.

Possono attivare quest’offerta i clienti selezionati dall’operatore che riceveranno l’apposito SMS oppure che troveranno l’offerta nella sezione “Offerte per Te” dell’app MyTIM. Il messaggio SMS inviato da TIM ai suoi clienti per attivare Giga Illimitati Red riporta il seguente testo: “Buone Feste da TIM: per te Giga illimitati a soli 2,99E al mese. Per info e condizioni e per attivare Giga illimitati Red vai su on.tim.it/giga-illimitati-red, nella sezione Offerte per TE dell’app MyTIM o rispondi SI a questo SMS”.

Da notare che l’opzione Giga Illimitati Red non prevede costi di attivazione. Il canone da 2,99 euro al mese andrà, semplicemente, a sommarsi al canone mensile della propria offerta. Da notare che l’opzione con Giga illimitati si traduce in un bundle extra di 2 GB per quanto riguarda il roaming gratuito in UE, come previsto dalla normativa Roaming Like at Home. I “Giga illimitati” messi a disposizione da TIM sono basati sul principio della “buona fede e dell’uso conforme”. Per l’operatore tali principi si traducono in un bundle mensile massimo di 600 GB al mese.

Ricordiamo che l’operatore potrebbe proporre altre opzioni con Giga illimitati (le versioni Silver, da 14,99 euro, e Gold, da 19,99 euro al mese, non hanno limiti di velocità). Per i clienti TIM di rete fissa, inoltre, c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati gratis abbinando la propria offerta mobile all’abbonamento di rete fissa grazie alla promozione TIM Unica. In questo caso, il costo mensile dell’offerta verrà incluso nella bolletta di rete fissa.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE