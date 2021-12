Pur essendo sul mercato da oltre due anni, Amazfit Verge è uno smartwatch ancora in grado di competere con modelli più recenti, grazie a una dotazione tecnica di ottimo livello. Schermo AMOLED, ricevitore GPS e monitoraggio continuo del battito cardiaco sono solo alcune delle sue funzioni.

Grazie alla promozione natalizia di Gshopper, noto store online che opera con magazzini europei, potete portarvelo a casa a una cifra irrisoria, inferiore a quella che vi servirebbero per modelli più recenti rispetto ai quali non sfigura minimamente.

Amazfit Verge in offerta su Gshopper

Il pezzo forte di Amazfit Verge (di cui potete leggere la nostra recensione) è indubbiamente lo schermo AMOLED da 1,3 pollici, luminoso anche sotto la luce diretta del sole e con una risoluzione di 360 x 360 pixel per leggere in maniera chiara tutti i dati. Sotto allo schermo trova posto un sensore di luminosità particolarmente reattivo e comodo per non rimanere accecati di notte e per vedere sempre chiaramente di giorno.

Ottima la connettività, con WiFi, Bluetooth e ricevitore GPS, ideale quindi anche per attività sportive all’aperto. Molto ricca la parte smart con la possibilità, attraverso l’app ZEPP, di ricevere notifiche dallo smartphone ma anche ricevere chiamate, grazie alla presenza di speaker e microfono, una cosa non proprio comune.

Niente male nemmeno l’autonomia, che grazie alla batteria da 390 mAh raggiunge i cinque giorni con un uso impegnativo. Per gli amanti delle attività all’aria aperta è possibile registrare i dati di numerose attività sportive sfruttando il sistema GPS e quello GLONASS per una maggior precisione.

Completa la dotazione di sensori, a partire dal misuratore di battito cardiaco, senza dimenticare accelerometro, giroscopio, sensore di pressione atmosferica e di luce ambientale.

Potete acquistare Amazfit Verge su Gshopper a soli 55 euro utilizzando il codice 52A503CD17. Il prezzo include l’IVA e le spese di spedizione dalla Spagna.

