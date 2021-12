Alien: Isolation è un’avventura di tipo survival horror, ambientata nella stazione spaziale Sevastopol, in cui impersonerete Amanda, la figlia di Ellen Ripley, che scopre che è stata rinvenuta la scatola nera della nave in cui viaggiava sua madre quindici anni prima.

Amanda arriva sulla stazione spaziale per risolvere finalmente il mistero sulla scomparsa della propria madre, ma la aspetta un terrificante incontro.

Il capolavoro fantascientifico di Ridley Scott sbarca su Android con Alien: Isolation

L’esperienza survival horror completa è stata portata su smartphone e tablet senza alcun compromesso. Sarà possibile scappare, nascondersi e sopravvivere usando l’interfaccia ridisegnata con tutti i comandi touch e numerose possibilità di personalizzazione che permettono di spostare e ridimensionare le levette e i pulsanti sullo schermo, oppure di giocare con un gamepad o con qualsiasi mouse e tastiera compatibili con Android.

Il gameplay prevede di esplorare la stazione di Sevastopol in cerca di risorse nascoste per realizzare oggetti, armi improvvisate e deterrenti per contrastare l’ostile creatura aliena.

Il gioco include tutti i sette DLC, tra cui “Unica superstite”, la riproduzione della missione finale di Ellen Ripley a bordo dell’astronave da trasporto Nostromo.

Alien: Isolation è disponibile per Android al prezzo di € 11,99 senza acquisti in-app né pubblicità, tuttavia il gioco è classificato PEGI 18.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare la pagina dell’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione sono necessari Android 9.0 e 22 GB di spazio libero, inoltre è consigliato giocare su uno smartphone abbastanza performante. Android 10 è supportato solo su alcuni dispositivi.

