Tra le funzionalità che il team di sviluppatori di Google Maps sta testando ne troviamo anche una che riguarda i luoghi preferiti degli utenti, quelli etichettati e quelli visitati.

Ricordiamo che il sistema ideato dal colosso di Mountain View per la gestione dei luoghi consente all’utente, nel caso in cui desse a Google il permesso di salvare questi dati, di poter rintracciare rapidamente determinate posizioni o preparare con più semplicità uno spostamento.

In arrivo una nuova funzionalità per Google Maps

Ebbene, pare che il team di Google stia testando silenziosamente una nuova funzione di Google Maps che consente di salvare temporaneamente le posizioni nel proprio browser, in modo da poter accedere a quegli elenchi di indirizzi (e anche eliminarli) con un solo clic.

In particolare, gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno pensato ad un apposito tasto, chiamato “Dock to Bottom”, che appare accanto al nome dell’indirizzo nella versione browser di Google Maps e, con un clic su di esso, viene mostrato un piccolo pulsante di scelta rapida per quell’indirizzo o attività commerciale nella parte inferiore della finestra, con la possibilità di selezionarlo per far riapparire le informazioni sulla posizione o di eliminare il collegamento con un clic sulla “X”.

Si tratta di una funzione che potrebbe rivelarsi molto comoda in varie situazioni, per esempio in vacanza per visualizzare temporaneamente diversi luoghi turistici sul proprio browser, eliminandoli uno per volta dopo che sono stati visitati.

Un altro esempio di utilizzo di questa funzionalità è quello relativo alla scelta di un ristorante, con la possiblità di salvare tutti i candidati e poi eliminarli man mano che vengono scartati.

Al momento tale funzione è in fase di test soltanto con una ristretta cerchia di utenti e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata a livello globale (allo stato attuale non è nemmeno certo che arrivi su Android e iOS). Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere notizie ufficiali da Google.