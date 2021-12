Tutela Technology ha rilasciato l’annuale report “State of Mobile Experience for Italy“, dopo aver valutato tra maggio e ottobre 2021 circa 4,2 milioni di test di velocità e latenza condotti dagli smartphone degli utenti. A livello generale è Vodafone l’operatore che ha fornito la migliore esperienza mobile, ma troviamo diversi dati interessanti.

Vodafone offre la migliore esperienza generale, Iliad migliora rapidamente

Per chi non la conoscesse, Tutela è una multinazionale indipendente specializzata nella raccolta dati tramite crowdsourcing, e questi ultimi sono considerati affidabili dagli ingegneri dei vari operatori di reti mobili: vengono infatti utilizzati anche per confronti e per guidare le varie pianificazioni.

In base al report diffuso in queste ore, Vodafone ha offerto ai suoi clienti la più alta Excellent Consistent Quality del Paese, pari al 77,2%: la rete dell’operatore ha dunque fornito più spesso rispetto alle altre la velocità necessaria per le app e i servizi più impegnativi (videochiamate in HD, giochi e così via). Seguono TIM (74,6%), Iliad (73,2%) e WINDTRE (73,1%).

Da segnalare come Iliad abbia ottenuto il secondo punteggio più alto per la Video Experience (dopo Vodafone) e la più alta Core Consistent Quality insieme all’operatore rosso. Per quanto riguarda invece la copertura del segnale, da un lato Vodafone offre la maggiore copertura 4G e 5G sul territorio (560 su 1000), ma dall’altro è TIM ad avere il punteggio più alto nella copertura totale (587).

Tom Luke, VP di Tutela, ha così commentato il report 2021, elogiando la situazione italiana:

“L’Italia gode di una connettività mobile leader a livello mondiale. In base al nostro recente benchmark, l’Italia si è classificata tra i primi 30 Paesi al mondo per la Mobile Experience globale, ed è evidente che ciò deriva dal fatto che tutti e quattro gli operatori offrono ai loro utenti un’esperienza altrettanto convincente. Non c’è dubbio che la natura altamente competitiva di questo mercato abbia contribuito al raggiungimento di questi risultati. È chiaro che gli operatori si impegnano sempre più a garantire ai propri clienti un’esperienza complessiva di alto livello, e questo aspetto rappresenterà un grande vantaggio per gli utenti mobile italiani e per le loro aspettative.“

Se volete consultare il report completo sugli operatori italiani potete seguire questo link. Vi aspettavate questi risultati da parte di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE?

