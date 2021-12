È oramai confermato che il nuovo Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) sarà la prima grande novità del settore smartphone del 2022. Il nuovo dispositivo verrà svelato da Samsung ad inizio gennaio, a margine del CES 2022, evento che vedrà l’azienda coreana tenere un keynote il prossimo 4 gennaio. Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarà anche l’ultimo componente della famiglia Galaxy S21 ad arrivare sul mercato. Successivamente, probabilmente già nel corso del mese di febbraio, si passerà ai nuovi Galaxy S22.

Il Samsung Galaxy S21 FE ha registrato uno sviluppo travagliato, tanto da arrivare, secondo alcune indiscrezioni, più volte vicino alla cancellazione, anche a causa della crisi dei chip e dei possibili problemi di produzione legati alla carenza di componenti. Nelle ultime settimane, Samsung ha cancellato tutti i dubbi sul progetto che ora è quasi pronto a fare il suo debutto ufficiale. Le ultime indiscrezioni di queste ore ci svelato, quasi per intero, la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Vediamo tutti i dettagli:

Samsung Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Il nuovo smartphone di casa Samsung arriverà sul mercato con un display Dynamic AMOLED da 6.4 pollici di diagonale. Il pannello avrà un foro, posizionato centralmente in alto, per la fotocamera anteriore e sarà caratterizzato da una risoluzione di 2340 x 1080 pixel (con densità di 401 PPI) e da un refresh rate massimo di 120 Hz. Il display sarà piatto, senza curvature alle estremità, e sarà protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Sotto al display troveremo il sensore di impronte digitali.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il chipset in questione, montato da diversi top di gamma Android del 2021, dovrebbe essere proposto sulle varianti europee del nuovo S21 FE in sostituzione del SoC Exynos. La conferma arriva direttamente dal magazine Winfuture.de. Il SoC garantirà il pieno supporto alle reti 5G oltre a performance di livello assoluto.

Lo smartphone è atteso in due versioni, una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage ed un’altra con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Al momento, non ci sono conferme in merito a quali versioni arriveranno in Italia. Nel nostro Paese, infatti, potrebbe arrivare una sola versione delle due previste oppure entrambe. Ne sapremo di più ad inizio gennaio quando Samsung Italia rivelerà i dettagli della commercializzazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, è oramai confermato il sistema di tre camere posteriori. Tale sistema sarà composto da un sensore grandangolare da 12 Megapixel (f/1.8, OIS, doppio PDAF), un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2, messa a fuoco fissa) ed un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x (f/2.4, autofocus, OIS). La camera anteriore sarà da 32 Megapixel (f/2.2, messa a fuoco fissa).

A completare le specifiche dello smartphone troveremo una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida (per ora non ci sono dettagli ulteriori però sulla velocità) ed alla ricarica wireless. Ci sarà anche la certificazione IP68. Lo smartphone presenterà dimensioni pari a 155,7 x 74,5 x 7,9 mm con un peso di 170 grammi. Il frame della scocca sarà in alluminio mentre la parte posteriore sarà realizzata in policarbonato. Le colorazioni previste sono quattro: grafite, oliva, lavanda e bianco.

I prezzi della nuova Fan Edition

In attesa di annunci ufficiali, possiamo già anticipare i prezzi del nuovo Samsung Galaxy S21 FE. La versione “base” dello smartphone, quella con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 749 euro. Per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, serviranno 819 euro. Come al solito, per il mercato italiano, i prezzi potrebbero essere leggermente più alti di quelli praticati nel resto d’Europa. Da notare, inoltre, che sembra essere confermata l’assenza dell’alimentatore dalla confezione.