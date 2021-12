Instagram sta distribuendo una piccola ma interessante novità all’interno dell’applicazione per Android, che punta a velocizzare la condivisione e l’invio dei post come Direct. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Instagram introduce una piccola novità per l’invio dei post come Direct

Con la novità in distribuzione Instagram permette di velocizzare l’invio dei post come Direct ai contatti più recenti: è infatti sufficiente tenere premuto sull’apposita icona (quella solita con l’aeroplanino) per vedere comparire i contatti più recenti come pop-up, in modo da non doverli cercare manualmente.

Si tratta di un piccolo perfezionamento dell’app di Instagram che siamo certi risulterà molto utile ad alcuni utenti, visto che permette di risparmiare un passaggio e di non dover andare a scovare i singoli contatti all’interno di una lunga lista. Nello screenshot qui sotto è possibile scoprire come appare il pop-up in questione.

La novità è come spesso capita in distribuzione lato server, quindi non c’è da preoccuparsi nel caso in cui non sia ancora disponibile sullo smartphone nonostante l’ultima versione dell’app. Per essere sicuri è comunque possibile controllare di disporre della release più recente di Instagram per Android seguendo il badge qui sotto.

grazie ad Alessio Z. per la segnalazione e lo screenshot