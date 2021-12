State cercando il regalo ideale per un amico o parente molto importante? O per la persona amata? Anche se un aspirapolvere robot non è sicuramente il più romantico dei regali, sarà sicuramente apprezzato per il valido aiuto che potrà fornire nelle faccende domestiche, tanto più se sceglierete uno dei modelli più evoluti presenti sul mercato.

Stiamo parlando di Dreame Bot Z10 Pro (qui la nostra recensione), un aspirapolvere robot di nuova generazione, dotato di algoritmo di navigazione evoluto, elevata potenza e sistema di raccolta automatica dello sporco. Difficile chiedere di più a un prodotto di questa categoria, soprattutto se viene proposto a un prezzo molto vantaggioso, grazie a una promozione valida solamente fino al 20 dicembre su Amazon.

Dreame Z10 Pro in super offerta

La base di partenza del nuovo aspirapolvere robot di Dreame Technology è l’ottimo Dreame Bot L10 Pro (qui trovate la nostra recensione), con alcune aggiunte che lo rendono ancora più appetibile. Si parte quindi da un motore particolarmente performante, in grado di generare una forza di aspirazione pari a 4.000 Pa, per pulire in maniera ineccepibile qualsiasi tipo di superficie. Per migliorare ulteriormente la qualità della pulizia è possibile montare il mocio lavapavimenti che raccoglie anche le particelle più piccole rimuovendo eventuali macchie di sporco in un solo passaggio.

Si prosegue con un sistema di navigazione LiDAR migliorato, con rilevamento tridimensionale degli ostacoli per una maggiore precisione della navigazione, resa possibile dal laser presente nella torretta e da uno dei migliori algoritmi presenti sul mercato. E grazie alla tecnologia multi mappa è possibile memorizzare singole mappe di tre piani, per pulire ogni piano della propria abitazione in maniera precisa e puntuale.

Ottima anche l’autonomia, che grazie alla batteria da 5.200 mAh permette di pulire abitazioni fino a 250 metri quadri o comunque per almeno due ore e mezza, sufficiente quindi anche per abitazioni di grandi dimensioni. Dopo aver creato la mappa completa della casa è possibile pulire solo determinate stanze, evitare alcune zone o stanze, il tutto tramite la companion app Xiaomi Home, con la possibilità di far interagire il robot con altri dispositivi della casa.

Il punto di forza di Dreame Bot Z10 Pro è però la base di raccolta automatica dello sporco che entra in funzione al termine della pulizia e convoglia tutto lo sporco presente nel serbatoio dell’aspirapolvere all’interno di in apposito contenitore, che può contenere sporco per circa due mesi, un’ottima soluzione per chi ha sempre poco tempo da dedicare alle pulizie.

Grazie allo smartphone potete controllare lo stato della pulizia, dei consumabili e pianificare le pulizie settimanali, per tornare sempre in una casa pulita accogliente.

Super promozione su Amazon

Fino al 20 dicembre potete ottenere un ottimo risparmio sull’acquisto di Dreame Bot Z10 Pro, già proposto a un prezzo valido rispetto alle sue caratteristiche tecniche. Sullo store ufficiale di Dreame all’interno di Amazon è possibile risparmiare ben 30 euro sul normale prezzo di acquisto usando il codice SJ5JYXZT. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Acquista Dreame Bot Z10 Pro a 469,99 euro su Amazon

Informazione Pubblicitaria