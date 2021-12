Il mercato attuale è pieno zeppo di robot aspirapolvere, è vero, ma Dreame Bot Z10 Pro si differenzia dalla concorrenza, almeno dalla maggior parte di essa, per alcune funzionalità particolari, perché funziona davvero bene e, soprattutto, perché non si fa mancare proprio nulla. Così, dopo alcune settimane di servizio in casa, abbiamo deciso di parlarvene e di spiegarvi un po’ come funziona, quello che può fare e, soprattutto, quello che può dare a livello di pulizia, anche perché non è l’ultimo arrivato ma è l’attuale modello di punta dell’azienda Dreame.

Confezione, accessori e costruzione

Dreame Bot Z10 Pro arriva a casa in una grossa e pesante scatola al cui interno ci sono lui, la base, alcuni manuali e degli accessori di ricambio (un sacchetto aggiuntivo per la base, per un totale di due, l’accessorio col mocio per lavare e una seconda spazzola rotante). È costruito, così come la base, in una buona plastica dura e resistente e questo lascia intendere che possa durare parecchio, anche se, immaginiamo, che nessuno abbia intenzione di andarci in guerra. Quello che più salta all’occhio però è la costruzione di qualità e l’ottimo assemblaggio di qualsiasi parte, sia fissa che mobile, anche la più piccola, e questo fa sicuramente piacere, soprattutto perché questo vale per il piccolo robot ma anche per la base.

Facile da installare e configurare

Una volta tirato fuori il tutto dalla scatola, la prima cosa da fare è posizionare la base in un posto con intorno almeno 50 cm liberi in tutte le direzioni; fatto questo, è sufficiente rimuovere i sigilli dal robot, scaricare l’applicazione Xiaomi Home e collegarlo allo smartphone tramite la rete Wi-Fi per iniziare a pulire casa poiché è tutto già pronto all’uso, sia all’interno del robot stesso che della base. La configurazione, nonché impostare le opzioni all’interno dell’applicazione, è piuttosto semplice e immediato poiché è tutto organizzato in schede e sezioni, c’è solamente quello che serve e tutto funziona bene.

Come funziona Dreame Bot Z10 Pro in casa

Dreame Bot Z10 Pro è stata una piacevole sorpresa perché non c’è mai nulla per cui adirarsi con lui in quanto funziona sempre e bene; è uno di quei prodotti che è subito pronto all’uso fin dalla prima accensione e che non crea grattacapi, di alcun genere. Lo abbiamo testato in un appartamento di una quarantina di metri quadrati circa, per cui piccolino, ed è riuscito sempre a svolgere egregiamente il suo lavoro, sia di pulizia che di lavaggio con a terra il parquet laminato, tre tappeti a pelo corto e numerosi ostacoli (in sostanza un bagnetto, una camera da letto matrimoniale, un ingresso-salotto e una cucina). Alla prima uscita gli è bastato un niente per mappare, con estrema accuratezza, l’intero appartamento, con tanto di ambienti ed ostacoli, in appena qualche minuto attraverso la funzione dedicata (non è fondamentale la pre-mappatura per la prima pulizia, ma abbiamo preferito eseguirla).

Dalla prima pulizia in poi è stato sempre una goduria perché riesce a eliminare, con la modalità standard di aspirazione che fornisce il giusto mix di potenza-silenziosità (praticamente quasi non fa rumore), qualsiasi tipo di sporco a fondo (ovviamente non ci sono le montagne di spazzatura e incrostazioni secolari a terra, anche perché, dopotutto, Dreame Bot Z10 Pro è un aspirapolvere e non una ruspa); e lo stesso è con il lavaggio tramite l’accessorio con il panno integrato e la vaschetta dell’acqua da 150 ml perché è capace di eliminare le macchie comparse da poco, quindi fresche, e le macchie più superficiali e poco incrostate (naturalmente è anche possibile aspirare e lavare contemporaneamente). Il merito, ovviamente, è da attribuire tutto alla enorme potenza di aspirazione pari a 4000 pa, che lo rende uno dei più potenti nella sua categoria.

La cosa bella è che durante le pulizie è capace di evitare con precisione chirurgica gli ostacoli grazie al sistema di rilevamento 3D ma nello stesso tempo di passare fra i piedi delle sedie, infilarsi dietro il divano, passare intorno al tavolo e sotto il letto e comunque passare ovunque ci sia lo spazio sufficiente per le sue dimensioni; e non di meno conto è la possibilità di scavalcare ostacoli alti fino a 2 cm, come possono essere, come nel nostro caso, i piedi di uno stendino per i panni, operare anche completamente al buio grazie ai numerosi sensori laser 3D e di riconoscere automaticamente e comunque aspirare i tappeti, sia a pelo alto che a pelo corto. Nel nostro appartamento per pulire circa 35 metri quadrati impiega circa 36 minuti e il 23% di batteria, il che non è male considerando che opera con la modalità standard di aspirazione, che gli consente potenza e silenziosità, e che in giro ci sono ostacoli vari che lo rallentano, come mobili, sedie e tappeti.

Lato pulizie Dreame Bot Z10 Pro è magnifico, e non potrebbe essere diversamente visto che dopotutto è un top di gamma, e lo stesso è lato software, applicazione e impostazioni. Si collega allo smartphone, a Google Assistant e ad Amazon Alexa, per cui è utilizzabile anche tramite i comandi vocali, attraverso l’applicazione Xiaomi Home e la rete Wi-Fi di casa e mette a disposizione dell’utente un sacco di parametri personalizzabili per far sì che si adatti al meglio alle proprie esigenze, nonché a quelle della casa e del tipo di pulizia da eseguire. C’è la possibilità di scegliere la potenza di aspirazione e di aumentarla automaticamente al massimo sui tappeti, di selezionare gli ambienti da pulire per stanze o selezione manuale, con la possibilità di creare muri virtuali e limitazioni specifiche, di scegliere il numero di passate, di definire la quantità di acqua da usare con il mocio, di scegliere se lavare, aspirare o lavare e aspirare, di programmare delle sessioni di pulizia e, soprattutto, di attivare e impostare lo svuotamento automatico dello sporco aspirato nella base (ebbene sì, è dotato di auto-svuotamento) dopo 1, 2 o 3 pulizie; le impostazioni sono molte di più e sono visibili tutte negli screenshot qua sotto.

Previous Next Fullscreen

Autonomia batteria, filtri e sensori

Dreame Bot Z10 Pro monta una batteria da 5200 mAh, la capacità più alta vista finora per questi prodotti, e consente, come accennato sopra, una pulizia di una superficie di 35-36 metri quadrati con aspirazione standard con tre tappeti belli grossi a potenza massima e numerosi ostacoli utilizzando circa il 23%. L’autonomia quindi è ottima e più che sufficiente per coprire l’intera superficie della maggior parte delle case e anche se non lo fosse è dotato di una funzione che gli consente di mettere in pausa la pulizia, di ricaricarsi e di riprendere la pulizia così da portarla a termine in modo del tutto automatico.

Oltre all’autonomia della batteria, c’è da considerare quella dei filtri, dei serbatoi e dei sensori: anche in questo caso è capace di garantire tranquillità ed efficacia perché innanzitutto integra una vaschetta per lo sporco da 400 ml, che può anche auto-svuotarsi, e poi integra una comoda funzione all’interno dell’applicazione che fornisce le informazioni sulla durata residua dei sensori e dei vari filtri prima della pulizia di manutenzione dovuta in base al tipo di pulizie eseguite e al numero di ore di lavoro. Così è possible tenere sotto controllo ogni sua parte a cui eseguire manutenzione e da pulire, sacchetto della base da 4 litri incluso.

Dreame Bot Z10 Pro è promosso a pieni voti

Tirare le somme su Dreame Bot Z10 Pro è piuttosto facile perché il discorso da fare è semplice: è un robot aspirapolvere di fascia alta, un top di gamma, e come tale funziona molto bene e garantisce per davvero pulizie smart a fondo semplificando la vita, a differenza di tanti altri che aspirano e puliscono in modo superficiale e che non sono capaci di muoversi con precisione all’interno degli ambienti. Chi cerca questo genere di prodotti non può che mettergli gli occhi addosso perché è completo, affidabile e molto, molto, potente. Dreame Bot Z10 Pro è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 499,99 euro, scontato a 429,99 euro fino a domani 12 dicembre.

Acquista Dreame Bot Z10 Pro su Amazon