È ormai iniziata la corsa ai regali di Natale, per chi non ha provveduto in occasione del Black Friday o per chi deve fare un regalo dell’ultimo minuto. Se state cercando un valido aiuto per le pulizie domestiche, e avete pensato a un aspirapolvere robot, sarete felici della promozione lanciata da yeedi, brand derivato da Ecovacs, che sta scontando in maniera significativa i propri prodotti.

Sono ben tre, oltre ai due che vi abbiamo segnalato ieri, i robot in promozione su Amazon con alcuni coupon che permettono di ottenere un ulteriore risparmio sul prezzo di acquisto. Ecco dunque nel dettaglio modelli e prezzi.

yeedi k650

Pur essendo il modello base, yeedi k650 è un robot aspirapolvere dalle buone prestazioni, indicato soprattutto per chi ha animali in casa e vuole rimuovere gli eventuali peli da tappeti e pavimenti. È dotato di una forza aspirante di 2.000 Pa per assicurare la pulizia su qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti in legno a quelli duri e con tappeti.

L’altezza complessiva di 8 centimetri permette a questo robot di infilarsi senza problemi sotto a mobili e divani, con un algoritmo intelligente che gli permette di pulire in maniera precisa la casa. È inoltre dotato di un panno in microfibra da montare all’occorrenza per migliorare la pulizia, con un serbatoio dedicato per l’acqua pulita. Può inoltre essere controllato con Amazon Alexa e Google Assistant.

Potete acquistare yeedi k650 su Amazon a 119,99 euro invece di 199,99 euro, utilizzando lo sconto e applicando il coupon da 20 euro presente nella pagina.

yeedi vac hybrid

Più evoluto, pur senza avere un prezzo elevato, è yeedi vac hybrid, che oltre a una maggiore forza di aspirazione rispetto al modello precedente, ben 2.500 Pa, diventa più intelligente grazie al sistema di navigazione visuale. La telecamera posta nella parte superiore del robot gli permette di riconoscere gli ambienti in cui si sta muovendo, con la possibilità di pulire solo determinati ambienti, di evitare alcune zone o di pulire un punto particolare della propria abitazione.

L’autonomia sfiora le due ore, più che sufficienti anche per ambienti di grandi dimensioni e la spazzola principale risulta efficace contro ogni tipo di sporco. È possibile installare l’accessorio che include il panno in microfibra per migliorare la pulizia del pavimento, regolando il flusso dell’acqua tramite l’applicazione.

yeedi vac hybrid è in promozione su Amazon a 209,99 euro invece di 299,99 euro.

yeedi vac max

Ancora più potente, grazie a una forza aspirante di ben 3.000 Pa, è yeedi vac max che si avvale di una collaudata tecnologia di navigazione visuale e di un sistema a 4 fasi che permette di aspirare tutto lo sporco come in un vortice. Unendo la mappatura visiva ai dati provenienti da un sensore a pavimento è in grado di generare una mappa ancora più accurata, evitando in maniera più precisa gli ostacoli e migliorando la precisione dei movimenti.

La batteria da 5.200 mAh permette di superare le tre ore di autonomia e il doppio serbatoio da 420 ml per acqua e polvere raccolta permette di portare a termine la pulizia accurata di grandi ambienti, senza alcun intervento da parte dell’utente.

Trovate yeedi vac max in offerta su Amazon a 239,99 euro invece di 349,99 euro.

