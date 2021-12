Dopo la scorpacciata di sconti e offerte che ci hanno accompagnato per tutto il mese dio novembre, è giunto il momento delle festività natalizie che chiudono un anno ricco di novità in campo tecnologico. Sono numerosi i produttori che provano a stimolare ulteriormente le vendite, per soddisfare le esigenze di chi deve ancora fare qualche regalo o vuole chiudere il 2021 con un pensiero per se stessi.

Tra questi troviamo anche yeedi, un brand nato da Ecovacs e che in pochissimo tempo è riuscito a ritagliarsi una importante fetta nel mercato degli aspirapolvere robot, grazie a un perfetto connubio tra prezzo e prestazioni. Il produttore ha appena lanciato la Holiday Sales, che porta sconti del 25% su tutta la line-up: oggi però vogliamo concentrare la nostra attenzione su due modelli particolarmente interessanti, anche se per motivi diversi.

yeedi Mop Station 2 in 1

Partiamo con il modello più costoso ma sicuramente più evoluto e innovativo, yeedi Mp Station 2 in 1. Si tratta di un robot aspirapolvere pensato soprattutto per abbinare all’aspirazione anche un lavaggio efficiente del pavimento. Dite quindi addio al classico panno in microfibra applicato sul retro del robot per dare il benvenuto a un doppio mocio rotante.

Con una velocità di rotazione di 180 giri al minuto e una pressione di 10N verso il pavimento, i due moci sono in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, risparmiandovi dunque un sacco di lavoro. Già questa funzione dovrebbe essere sufficiente per valutarne l’acquisto, ma il meglio deve ancora arrivare.

La base di yeedi Mop Station 2 in 1 è infatti dotata di due grandi serbatoi da 3,5 litri ciascuno: uno per l’acqua pulita e uno per lo sporco raccolto, per gestire l’intero processo in maniera autonoma. Il robot è infatti in gradi di rilevare lo stato delle spazzole e di tornare alla base per effettuarne il risciacquo, per lavare sempre con un mocio pulito. E nel frattempo viene svuotato il serbatoio con l’acqua sporca e rifatto il pieno di quella pulita, per riprendere la pulizia da dove era stata interrotta.

Il tutto accompagnato dalla navigazione visuale che rappresenta il punto di forza di yeedi, con un algoritmo sempre più evoluto e convincente. Grazie alla companion app è possibile controllare il robot, lo stato della pulizia, selezionare un’area da pulire o da escludere dalla pulizia, pianificare le operazioni e molto altro. Da non sottovalutare infine la possibilità di utilizzare i comandi vocali, con Alexa e Google Assistant, per controllare il robot.

yeedi Mop Station 2 in 1è in offerta su Amazon a 549,99 euro invece di 649,99, ma solo fino al 15 dicembre.

yeedi k700

Se il vostro budget è più contenuto potete rivolgere la vostra attenzione verso yeedi k700, un dispositivo più tradizionale ma egualmente efficiente. Dotato di una forza di aspirazione di 2.000 Pa e di un tradizionale panno in microfibra bagnato per una migliore pulizia, utilizza la navigazione visuale per destreggiarsi in casa senza mai perdersi.

La spazzola principale ha una forma a V così da raggiungere ogni fessura del pavimento riducendo allo stesso tempo il rischio di ingarbugliamento di capelli o peli di animali. E se la batteria scende sotto il 20% il robot ritorna alla base di carica, fa il pieno di energia e riprende da dove si era interrotto, senza bisogno di interventi.

Tutto quanto può essere controllato tramite la companion app, decisamente più completa e utile, ma anche con il telecomando fornito in dotazione, più semplice per i meno avvezzi alla tecnologia. Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 160,99 euro invece di 229,99, grazie alla promozione valida fino al 15 dicembre.

