Negli ultimi anni la popolarità di Xiaomi è letteralmente “esplosa” anche nei Paesi occidentali e il produttore cinese è divenuto uno dei brand più apprezzati sia nel settore mobile che in quello dei gadget tecnologici a 360°, riuscendo così a impensierire colossi del calibro di Samsung e Apple.

Di recente si sono susseguite in Rete delle indiscrezioni secondo cui molti dipendenti Xiaomi utilizzano effettivamente iPhone, in particolare quelli che si occupano dell’interfaccia personalizzata MIUI e ciò in quanto quest’ultima sarebbe poco piacevole da usare a causa dei tanti bug presenti in essa.

Ma a questo punto diviene lecito chiedersi come il team di MIUI possa risolvere i bug dell’interfaccia se non la utilizza con costanza nelle normali attività di tutti i giorni.

Xiaomi prende posizione sull’utilizzo di iPhone

Ebbene, Jin Fan, responsabile della MIUI, ha deciso di intervenire personalmente, anche con l’intento di mettere fine alle inevitabili polemiche che tali indiscrezioni hanno generato.

Jin Fan ci ha tenuto a precisare che Xiaomi non obbliga i propri dipendenti a utilizzare gli smartphone dell’azienda ma, a prescindere da ciò, quasi tutti (oltre il 95% a suo dire) usano telefoni Xiaomi mentre la restante parte utilizza iPhone, aggiungendo che solo un dipendente MIUI su dieci usa effettivamente un melafonino.

Jin Fan ha anche reso noto che utilizza smartphone Xiaomi ormai da nove anni e attualmente usa lo Xiaomi Civi, in quanto preferisce i telefoni con schermi relativamente piccoli.

Il colosso cinese ha anche riportato il punto di vista di un altro dipendente dell’azienda, “Student Fang Ming”, a dire del quale sarebbe difficile non utilizzare i telefoni di Xiaomi come dispositivo principale quotidiano nel momento in cui si lavora per tale azienda e ciò in quanto ci sono alcune importanti integrazioni che semplificano la vita e il lavoro dei dipendenti.

Riuscirà Xiaomi a placare le polemiche di chi non è particolarmente soddisfatto dell’ottimizzazione dell’interfaccia MIUI?

