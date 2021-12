Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha introdotto due novità in altrettanti popolari servizi del colosso di Mountain View: stiamo parlando del motore di ricerca e di YouTube.

Ricerca Google cambia l’interfaccia su desktop

Ad annunciare la novità introdotta nel motore di ricerca di Google è stato lo stesso team del colosso di Mountain View su Twitter, precisando di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dell’esperienza offerta e in particolare con l’obiettivo di rendere sempre più facile per le persone trovare le notizie più utili.

In pratica, quando si accede al motore di ricerca di Google da desktop, se ci sono più storie correlate alla ricerca i risultati saranno organizzati per storia, in modo che sia più facile capire cosa è più pertinente. Ecco un esempio della nuova interfaccia:

A dire di Google, questa nuova struttura dovrebbe creare più spazio per contenuti di qualità, oltre a dare più risalto ai contenuti più recenti e a quelli più affidabili.

Questa interfaccia è già stata introdotta nella versione mobile nel 2019 e secondo Google è arrivato il momento di implementarla anche in quella desktop.

Novità in arrivo anche per YouTube

Passando a YouTube, su Twitter il team della piattaforma streaming di Google ha annunciato l’introduzione dei Capitoli sulle più nuove Smart TV e console gaming (purtroppo non viene specificato quali sono i modelli effettivamente supportati da tale funzione), in modo da rendere più semplice agli utenti trovare le parti che gli interessano maggiormente.

Ricordiamo, infatti, che i Capitoli suddividono il video in sezioni, ognuna con un’anteprima individuale, aggiungendo informazioni e contesto a ciascuna parte del filmato e consentendo, così, di riguardare le diverse parti con maggiore facilità e trovare subito quella desiderata.

Fino a questo momento la funzionalità dei Capitoli di YouTube era disponibile soltanto nelle applicazioni mobile e sul sito Web desktop.