Samsung sta correndo con l’aggiornamento ad Android 12 e alla One UI 4.0. Dopo aver lanciato la versione stabile per i Galaxy S21 e la beta per i Galaxy S20 e Note 20, ora è il momento di partire con il programma di test su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e.

Android 12 e One UI 4.0 beta arrivano su Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

La notizia era nell’aria, e dopo i Note 10 sono i tre flagship di inizio 2019 del produttore a iniziare a ricevere Android 12 e la One UI 4.0 con il programma beta: si parte dalla Corea del Sud, come sempre attraverso l’app Samsung Members. Purtroppo queste iniziative non riguardano mai il nostro Paese, ma si tratta comunque di un buon segno per l’arrivo nel “breve” periodo del tanto atteso aggiornamento software.

Ricordiamo che per quanto concerne Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e si tratta del terzo major update: i tre smartphone sono infatti stati lanciati con Android 9 Pie e hanno già ricevuto Android 10 e Android 11. Il programma beta di Android 12 potrebbe concludersi nel giro di qualche settimana, dunque possiamo aspettarci ottimisticamente un rilascio della versione stabile entro la fine di gennaio 2022 (se tutto andrà bene, ma comunque entro febbraio come termine “massimo”).

I prossimi smartphone del produttore sud-coreano a ricevere la versione stabile dovrebbero essere Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che dovrebbero successivamente beneficiare anche delle novità di Android 12L (al debutto sul tablet Lenovo in Developer Preview). Ancora nessuna notizia per Samsung Galaxy S10 Lite.

