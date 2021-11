Sin dal rilascio della versione definitiva di Android 12, il team di sviluppatori di Samsung si è messo all’opera per ottimizzare la nuova interfaccia utente del colosso coreano, One UI 4, con l’ultima release del sistema operativo di Google e la serie Samsung Galaxy S21 ha già ricevuto il tanto atteso aggiornamento.

La scorsa settimana è emersa la roadmap del rilascio di One UI 4 con Android 12 e tra gli smartphone che dovrebbero ricevere tale update vi sono anche quelli delle serie Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10, ossia i modelli di punta dell’offerta del colosso coreano del 2019.

Stando alla roadmap, Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe ricevere One UI 4 nel corso di gennaio 2022 mentre i possessori di Samsung Galaxy S10 dovrebbero avere pazienza fino a febbraio.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 con Android 12 su Geekbench

Ma ciò non significa che i lavori per tali smartphone non siano già iniziati e una conferma ci arriva dal database di Geekbench, nel quale hanno fatto la propria apparizione questi device con a bordo Android 12 (in particolare, si tratterebbe di un firmware pre-release, usato dagli sviluppatori per i propri test prima del rilascio di una build pubblica).

Sia il Samsung Galaxy S10 5G che il Samsung Galaxy Note 10 5G sono stati testati più volte su Geekbench con l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google, facendo registrare il primo 761 punti in single core e 1.889 punti in multi core e il secondo 819 punti in single core e 2.282 punti in multi core.

Sarà interessante scoprire quante funzionalità di One UI 4.0 arriveranno alle serie Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 una volta che l’aggiornamento sarà rilasciato, soprattutto se si considera che Android 12 sarà il loro ultimo importante aggiornamento per quanto riguarda il sistema operativo.

