Android 12L Developer Preview 1 è disponibile per Lenovo Tab P12 Pro: mentre siamo ancora in attesa delle prima release beta da parte di Google per i suoi Pixel, a sorpresa spunta il tablet del produttore cinese.

Android 12L Developer Preview disponibile a partire da Lenovo Tab P12 Pro

Come abbiamo visto le scorse settimane, Google ha previsto di rilasciare una versione intermedia di Android 12 prima di passare allo sviluppo della 13: si tratta di Android 12L, una release che dovrebbe portare novità soprattutto per i dispositivi pieghevoli e quelli con schermi più ampi dei “semplici” smartphone (ma ci saranno diversi cambiamenti anche per questi ultimi).

La prima versione di test di Android 12L per i Google Pixel dovrebbe arrivare questo mese, ma da oggi è già disponibile il “Lenovo P12 Pro Android 12L Developer Preview Program” sul sito del produttore cinese. La DP1 per il tablet mette a disposizione patch di sicurezza di novembre 2021 e un sistema operativo “ottimizzato per grandi schermi con nuove API per gli sviluppatori di app per fornire una migliore esperienza utente in modalità landscape, inclusi un multitasking più semplice, ottimizzazione della UI di sistema e altro ancora“.

Alla pagina indicata qui sotto vengono anche fornire le istruzioni per procedere con l’installazione, che prevede il download di un file zip e il flash sul tablet. Lenovo ci tiene a sottolineare che si tratta di una versione pensata per gli sviluppatori, non raccomandata per l’uso di tutti i giorni. Se siete già possessori di un Lenovo P12 Pro (in Italia arriverà a inizio 2022) e volete testare la prima versione di Android 12L potete seguire questo link.

A questo punto ci aspettiamo il rilascio a breve per i Google Pixel 6 e per gli altri smartphone di Big G.

Potrebbe interessarti: Google annuncia Android 12L, una feature drop per tablet e pieghevoli