Vodafone ha deciso di offrire ad alcuni già clienti selezionati la possibilità di attivare gratuitamente la promozione Infinito 2 Mesi che prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e “Giga illimitati” di traffico internet mobile in Italia alla massima velocità disponibile.

Questa offerta Vodafone non prevede alcun costo mensile e trascorsi 2 mesi dall’attivazione l’opzione si disattiva automaticamente, essendo priva di vincoli. La promozione è valida anche su rete Vodafone 5G se è presente copertura e se il dispositivo è compatibile.

La promozione Infinito 2 Mesi Gratis è valida anche in roaming all’interno del resto dei Paesi dell’Unione Europea alle medesime condizioni nazionali, ma con un limite per quanto riguarda l’utilizzo del traffico dati mensile secondo il regolamento Roaming Like at Home.

Infinito 2 Mesi è gratis per alcuni clienti Vodafone selezionati

Infinito 2 Mesi Gratis è attivabile direttamente dall’app MyVodafone per alcuni già clienti Vodafone privati di rete mobile selezionati a scaglioni, quindi la promozione può essere proposta ai clienti in momenti differenti, tuttavia se non viene proposta non è possibile richiederla.

Si ricorda che i minuti, gli SMS e i Giga illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito, come riportato nell’articolo 10 delle attuali Condizioni Generali di Contratto di Vodafone.

