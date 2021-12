Il team di Very Mobile ha deciso di prorogare fino a mercoledì 8 dicembre 2021 la promo gratuita Giga x2, la promo del costo di attivazione gratuito in caso di portabilità e l’offerta Very Special.

Very Mobile proroga 3 promozioni

Iniziando dalla promo Giga x2, si tratta di una soluzione che viene applicata in automatico a tutte le offerte Very Mobile attivate dai nuovi clienti di questo operatore e in virtù della quale per due mesi si avrà il doppio dei Giga inclusi nel proprio piano telefonico (dal terzo mese in poi il traffico dati sarà quello incluso normalmente).

I già clienti Very Mobile hanno la possibilità di attivare gratuitamente Giga x2 dall’app dell’operatore (che può essere scaricata dal Google Play Store), andando nella sezione Offerta e selezionando Gestisci offerta.

Fino all’8 dicembre 2021 (salvo eventuali proroghe) i nuovi clienti di Very Mobile potranno usufruire anche della promozione in virtù della quale non è necessario pagare il costo di attivazione dell’offerta scelta in caso di portabilità del proprio numero da un altro operatore o di attivazione di un nuovo numero. Tale promozione sarà disponibile sia nei vari negozi dell’operatore che in caso di attivazione online (qui trovate la pagina dedicata).

Infine, c’è tempo fino a giovedì 8 dicembre per attivare l’offerta Very Special, piano che prevede un canone di 7,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 130 Giga di traffico dati (che per i primi due mesi, grazie a Giga x2, si raddoppia fino a 260 Giga). Questa offerta è disponibile in caso di portabilità da Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali (tra cui BT Enia, BT Italia, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, Noitel, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Tiscali e Welcome Italia).

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

