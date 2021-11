Archiviati Black Friday e Cyber Monday, Xiaomi ha lanciato oggi le offerte della NO IVA WEEK che vi abbiamo mostrato questa mattina. Gli sconti riguardano tanti prodotti dell’ecosistema, tra i quali gli smartphone Android che si sono aggiunti in queste ore: andiamo a scoprirli.

Xiaomi NO IVA WEEK: disponibili nuove offerte sugli smartphone Android

Le offerte della NO IVA WEEK Xiaomi sono valide da oggi, 30 novembre, fino al 10 dicembre 2021, e permettono di acquistare dispositivi del marchio cinese con ribassi fino al 40%. Ai prodotti visti questa mattina se ne aggiungono alcuni altri che vale la pena non lasciare indietro: ecco dunque le nuove proposte del colosso cinese.

Le quattro offerte qui sopra non sostituiscono quelle viste questa mattina, naturalmente, che includono prodotti Xiaomi (anche TV, smartwatch, cuffie e così via), Redmi e POCO. Per scoprire tutti gli sconti della NO IVA WEEK di Xiaomi potete consultare il nostro articolo linkato più in alto e il sito mi.com seguendo il link qui sotto.

Scopri tutte le offerte Xiaomi della NO IVA WEEK

Leggi anche: recensione Xiaomi 11T Pro