Un inedito leak svela i render e le specifiche di Realme GT 2 Pro, un device che avrà certamente un ruolo importante per l’azienda cinese. I render pubblicati dal leaker OnLeaks lasciano trasparire un dispositivo di fascia alta e con una particolare scelta di design che ricorda molto quello del Nexus 6P di Google.

Specifiche di alto livello e render mozzafiato per Realme GT 2 Pro

Partendo proprio dal design e quindi dai render, Realme GT 2 Pro dovrebbe montare un pannello flat di tipo OLED da 6.8 pollici a risoluzione WQHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. È sul retro, però, che le cose si fanno molto interessanti: il telaio in ceramica vede la porzione superiore con un’isola orizzontale per la fotocamera che protrude leggermente verso l’esterno. Secondo il leaker, la composizione della fotocamera posteriore vedrebbe impiegati due sensori da 50 MP e un altro da 8 MP, separati dal flash LED dual tone.

Sotto la scocca in ceramica si pensa troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 possibilmente accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB memoria interna di tipo UFS 3.1, una batteria con supporto alla ricarica rapida da 125 W e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, inoltre, Realme GT 2 Pro dovrebbe arrivare con un prezzo al cambio pari a circa 700 euro per il modello base, mentre per la presentazione si parla del Q2 2022.

Potrebbe interessarti anche: Parte il Cyber Monday di Amazon: le migliori offerte, tanti gli smartwatch