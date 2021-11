Mentre continuano le grandi offerte per il Black Friday di Amazon, in questo articolo vi sveliamo come ottenere due buoni Amazon da 25 e 6 euro con Vodafone e Amazon.

Come ottenere il buono Vodafone da 25 euro

Partendo dall’operatore telefonico, nella giornata di oggi i nuovi clienti che sottoscrivono una delle offerte operator attack della serie Vodafone Special avranno in omaggio un buono Amazon da 25 euro.

Per attivare le offerte Vodafone – Special Giga, Special 100 Digital Edition e Special Unlimited – è necessario accedere alla pagina dedicata e selezionare l’operatore di provenienza dall’apposito menu a tendina. Il buono Amazon è ottenibile dai nuovi clienti entro il 29 novembre 2021 e verrà consegnato via email entro 30 giorni successivi: all’interno del messaggio di posta elettronica sarà presente un codice univoco con le istruzioni da seguire per effettuare gli acquisti su Amazon.it.

Dal regolamento scopriamo che la richiesta del premio andrà effettuata entro e non oltre il 26 febbraio 2022.

Scopri l’offerta Vodafone per il Black Friday

Come ottenere il buono Amazon da 6 euro

Venendo invece al buono Amazon da 6 euro, vi basta ricaricare il vostro account Amazon con 60 euro per ricevere il buono da 6 euro, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 dicembre 2021 . L’azienda annuncia che la promozione è disponibile per un solo ordine e per un solo account; il buono sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento dell’ordine successivo.

Il buono sconto può essere utilizzato fino alle 25:59 del 31 marzo 2021 per tutti gli ordini effettuati su Amazon.it, a eccezione dei contenuti digitali, libri, eReader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, Amazon Warehouse e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Clicca qui per applicare la promozione Amazon

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!