Adesso che il Black Friday è ormai alle porte, WINDTRE ha pensato a nuove promozioni dedicate ai già clienti – alcune delle quali disponibili fino a Natale – e attivabili in negozio: fra queste la più interessante è la possibilità di attivare una SIM aggiuntiva con l’offerta Di Più Full 5G Christmas Edition.

Cosa offre WINDTRE Di Più Full 5G Christmas Edition

WINDTRE Di Più Full 5G Christmas Edition, attivabile dai già clienti che hanno ricevuto l’invito, include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere e 150 GB di traffico dati anche in 5G (in precedenza, erano offerti 100 GB), il tutto sempre al costo di 14,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay.

Tuttavia, è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro, che il cliente potrà scegliere di pagare anche in un’unica soluzione oppure pagare una quota pari a 6,99 euro con offerta attiva almeno 24 mesi. In questo caso, i restanti 43 euro, rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese, non saranno addebitati mantenendo la promozione attiva per tutta la durata contrattuale di 24 mesi.

WINDTRE: nuovi dispositivi acquistabili in rate da 0 euro

WINDTRE ha aggiornato anche la lista degli smartphone disponibili in 24 rate mensili da 0 euro e anticipo variabile, con attivazione della rateizzazione da effettuare in negozi WINDTRE. Le promozioni di WINDTRE sugli smartphone che andremo ad elencare di seguito rimarranno valide, salvo cambiamenti o esaurimento scorte, fino al 17 gennaio 2022: