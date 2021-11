Xiaomi ha presentato la tanto attesa serie Redmi Note 11 in Cina il mese scorso e successivamente questi smartphone Android sono stati avvistati su diverse piattaforme di certificazione, suggerendo che presto avrebbero raggiunto altri mercati globali.

Nuove indiscrezioni condivise dall’informatore Mukul Sharma rivelano che le varianti globali di Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ sono state testate per l’Europa.

Xiaomi prepara il lancio di Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+ in Europa

Il lancio di Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ nei mercati globali sembra essere imminente e l’Europa potrebbe fare da apripista. Entrambi gli smartphone porterebbero lo stesso numero di modello delle loro controparti cinesi.

Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ dovrebbero essere presentati in India rispettivamente come Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge, mentre Redmi Note 11 è atteso in India il 30 novembre come Redmi Note 11T. Nel frattempo POCO ha lanciato Redmi Note 11 rinominato come M4 Pro 5G nel mercato globale.

Infine, Xiaomi India si è unita a Reliance Jio per condurre le prove della rete 5G nel paese. In un comunicato stampa la società ha annunciato che i test di rete 5G sono stati effettuati con l’imminente Redmi Note 11T che avrà il supporto per sette bande 5G.

