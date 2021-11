In passato Google Chrome consentiva di condividere solo collegamenti a pagine Web complete o a specifici punti di ancoraggio predefiniti al loro interno e solo successivamente fu possibile creare collegamenti personalizzati che evidenziavano frammenti di testo specifici all’interno di una pagina.

Ora gli sviluppatori del browser Google Chrome stanno lavorando per compiere il successivo passo logico, ovvero la possibilità di collegare immagini e altri media su una pagina più o meno allo stesso modo.

Google Chrome testa i link di condivisione per i media

I frammenti di testo sono apparsi inizialmente nei risultati della Ricerca Google indicando esattamente in quale punto della pagina risultante si trovavano le informazioni che l’utente stava cercando. Poco dopo gli utenti potevano creare questi collegamenti con l’aiuto di una pratica estensione di Chrome prima che la funzionalità venisse integrata direttamente nel browser stesso.

Google ora sta cercando di implementare un sistema simile per puntare ai media su un sito in modo da consentire agli utenti di vederli nel contesto di una pagina web.

Realizzare questa funzionalità per i media comporta una sfida tecnica superiore rispetto a quanto fatto per i testi, in quanto gli sviluppatori devono aggirare alcuni problemi legati alla sicurezza.

Attualmente non c’è ancora un nome provvisorio per questa funzionalità, tuttavia la sua utilità sembra ovvia e si spera di poterla provare al più presto in una prossima versione di Google Chrome Dev.

