POCO cerca tester per la MIUI Global Stable ROM per vari modelli, anche per M4 Pro 5G

Al pari degli smartphone Xiaomi e Redmi, anche quelli POCO fanno uso della MIUI e il brand cinese sta ora reclutando “POCO Stable Tester” disposti a provare la MIUI Global Stable ROM su una lista di modelli, tra i quali figura anche un nome nuovo, quello del recente POCO M4 Pro 5G.

POCO M4 Pro 5G e altri modelli: info per aspiranti “Stable Tester”

Attraverso un post su POCO Community, il produttore cinese ha annunciato di aver aggiunto un nuovo modello in elenco – il menzionato POCO M4 Pro 5G – e di aver aggiornato il thread con le ROM regionali per Turchia e Taiwan.

Il post si apre con una nota – gli utenti registratisi in passato il cui Mi ID/POCO sia apparso in precedenti liste di selezione non devono iscriversi nuovamente – e una serie di informazioni essenziali, tra cui le seguenti: POCO sta cercando dei tester solo per la ROM Global Stable; l’accoglimento delle candidature non viene notificato, ma il rilascio dell’OTA viene segnalato tramite il canale Telegram ufficiale; solo i possessori dei modelli elencati possono partecipare e si raccomanda di effettuare il login con lo stesso ID usato per la registrazione.

La lista dei modelli per i quali il produttore selezionerà dei nuovi tester comprende:

1. POCO M4 Pro 5G [Global, EEA].

2. POCO X3 GT [TR, Global, ID].

3. POCO X3 PRO [TW, TR, Global, IN, EEA, RU, ID].

4. POCO F3 5G [TW, TR, Global, RU, ID, EEA].

5. POCO M3 [TW, TR, Global, RU, ID, EEA, IN].

6. POCO X3/X3 NFC [TR, EEA, ID, RU].

7. POCO F2 Pro [TR, Global, RU, ID, EEA].

8. POCO F3 GT [IN].

9. POCO M3 Pro 5G [IN, ID, RU].

10. POCO C3 [IN].

11. POCO M2 [IN]

Tutti gli utenti interessati possono presentare la propria candidatura a questo link.

Potrebbe interessarti anche: Recensione POCO M4 Pro 5G