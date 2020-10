Si chiama POCO C3 il nuovo entry level del brand creato da Xiaomi e destinato ai mercati internazionali, in particolar modo al mercato indiano. Lo smartphone è stato annunciato proprio in India e rappresenta in sostanza un rebrand di Redmi 9C, da qualche tempo in commercio anche a livello globale.

Siamo dunque di fronte a uno smartphone di fascia bassa, che fa dell’autonomia e del prezzo i propri punti di forza, con una scheda tecnica dignitosa ma senza picchi particolari.

Si parte dunque da uno schermo HD+ (720 x 1600) da 6,53 pollici, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca, realizzata in materiale plastico, troviamo un MediaTek Helio G35 con CPU octa core a 2,3 GHz e GPU IMG PowerVR GE8320, affiancata da 3-32 GB 0 4-64 GB di memoria. La RAM è di tipo LPDDR4X mentre la memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 512 GB, è di tipo eMMC 5.1.

Se nella parte frontale, all’interno del notch, è presente una fotocamera da 5 megapixel (f/2.2). nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera, con sensore principale da 13 megapixel (f/2.2) affiancato da due sensori da 2 megapixel per profondità di campo e macro.

La connettività include il supporto alle reti 4G/VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, radio FM, presa da 3,5 mm e connettore microUSB per la ricarica della batteria. Nella cover posteriore è inoltre presente un lettore di impronte digitali.

La batteria è il pezzo forte di POCO C3, con i suoi 5.000 mAh, supportati però da una ricarica a 10 watt che comporta tempi di ricarica abbastanza lunghi. Il sistema operativo è Android 10, sul quel gira l’interfaccia personalizzata MIUI 12. Importanti le dimensioni e il peso: 164,9 x 7,07 x 9 mm e 196 grammi di peso.

Tre le colorazioni disponibili, Arctic Blue, Lime Green e matte Black, con le vendite che prenderanno il via in India a partire dal 16 ottobre. Per la versione 3-32 GB serviranno 7.499 rupie, circa 95 euro, mentre la variante 4-64 GB costerà 8.499 rupie, poco più di 1078 euro. Vista la scheda tecnica è più che probabile che non vedremo POCO C3 sui mercati europei dove è già presente Redmi 9C.