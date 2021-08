Con il nome “Device Personalization Services” si identifica il metodo utilizzato da Google per rilasciare ed aggiornare funzioni come Now Playing – sui Pixel –, Live Caption e le smart actions nelle notifiche sui dispositivi Android, ma adesso, quanto meno sui Google Pixel, è in atto il passaggio alla denominazione “Android System Intelligence”.

L’applicazione in questione, che viene normalmente aggiornata attraverso il Google Play Store, insomma, ha un nuovo nome, ma per adesso – pare – solo sugli smartphone Made by Google.

Da DPS ad “Android System Intelligence”

Le funzionalità messe a disposizione da DPS (Device Personalization Services) variano in base al dispositivo Android utilizzato e trovano la massima espressione sui Pixel di Google, dove, come detto, sono molteplici le funzioni smart che vengono gestite mediante questo strumento.

A partire dalla versione R.22.playstore.pixel3.386404629 dell’applicazione, la casa di Mountain View ha optato per un cambio di nome in favore di “Android System Intelligence”, sicuramente molto più chiaro e descrittivo. L’icona dell’applicazione, invece, è rimasta la stessa.

L’aggiornamento in questione non è stato ancora oggetto di un roll out ampio, ma qualche utente fortunato lo ha già visto comparire, ad esempio, su un caro vecchio Google Pixel 3 con a bordo Android 11.

È molto probabile che il nuovo nome sarà visibile anche sugli smartphone di altri OEM Android sui quali Live Caption è disponibile.

La nuova denominazione “Android System Intelligence” compare anche nella pagina App info, tuttavia in “Impostazioni > Privacy“, dov’è possibile entrare per cancellare la cronologia locale dei dati appresi dal device – e decidere se vedere “smart text suggestions in the keyboard suggestion strip including smart reply and paste” –, si legge ancora quella vecchia.

Tra le altre funzioni che si basano su “Android System Intelligence” si possono ricordare anche la versione migliorata di copia/incolla e Smart Text Selection.