Samsung progetta nuovi caricabatterie rapidi

Il nuovo caricabatterie Power Adapter Trio di Samsung dispone di tre porte: una porta USB Type-C (65 W max), una porta USB Type-C (25 W max) e una porta USB Type-A (15 W max). Guardando al passato le due porte USB Type-C potrebbero essere compatibili con USB PD 3.0 con PPS.

Il caricabatterie Power Adapter Trio è già in vendita su alcuni siti europei al prezzo di circa 56 euro, tuttavia Samsung non lo ha ancora lanciato ufficialmente, quindi non è certo se possa offrire una potenza massima di 65 W o 105 W (65 W + 25 W + 15 W).

Si vocifera inoltre che la società reintrodurrà la ricarica rapida cablata da 45 W con Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra e questo caricabatterie potrebbe dunque essere destinato a ricaricare rapidamente i prossimi smartphone di fascia alta dell’azienda.

Samsung potrebbe produrre chip a 3nm per AMD e Qualcomm

Secondo un nuovo rapporto TSMC avrebbe riservato una grossa parte della sua capacità produttiva di chip con tecnologia a 3 nm ad Apple, costringendo AMD a cercare alternative.

Si dice che Qualcomm si unirà ad AMD per essere uno dei primi clienti 3nm di Samsung Foundries, anche se si vocifera che il produttore di chip abbia optato per Intel.

Proprio come TSMC, Samsung dovrebbe iniziare la produzione di massa del suo nodo a 3nm nel 2022, ma è ancora troppo presto per prevedere quali prodotti utilizzeranno la struttura.

Tra i più probabili ci sarebbero lo Snapdragon 8 Gen1, i futuri processori Ryzen di AMD e le schede grafiche Radeon, pertanto Samsung potrebbe recuperare terreno rispetto a TSMC.

