Continuano i festeggiamenti per il debutto dello store ufficiale online di OPPO, che questa volta sono dedicati ai tifosi dell’AC Milan. Sul sito sono infatti disponibili alcune proposte interessanti per supporter rossoneri, che possono portarsi a casa i prodotti dell’AC Milan Capsule Collection: andiamo a scoprire tutto.

AC Milan Capsule Collection: OPPO Reno6 o Reno6 Pro 5G, OPPO Band Sport e cover Limited Edition

Come abbiamo visto quest’estate, OPPO è l’Official Mobile Partner di AC Milan, e i tifosi della squadra di Pioli saranno sicuramente felici di scoprire la Capsule Collection pensata dalla casa cinese. I nuovi bundle sono pensati per far conoscere a un pubblico ancora più ampio di prodotti del suo ecosistema, allargando la sua fanbase ai tifosi rossoneri.

Questi ultimi hanno l’opportunità di acquistare i seguenti bundle in edizione limitata:

OPPO Reno6 Pro 5G bundle Milan (smartphone, OPPO Band Sport Limited Edition e cover in silicone Limited Edition) a 799 euro (anziché 869,88 euro) – disponibile con colorazione Arctic Blue o Lunar Grey

(smartphone, OPPO Band Sport Limited Edition e cover in silicone Limited Edition) a 799 euro (anziché 869,88 euro) – disponibile con colorazione Arctic Blue o Lunar Grey OPPO Reno6 5G bundle Milan (smartphone, OPPO Band Sport Limited Edition e cover in silicone Limited Edition) a 499 euro (anziché 569,88 euro) – disponibile con colorazione Arctic Blue o Stellar Black

Se siete interessati e volete scoprire l’AC Milan Capsule Collection di OPPO non dovete fare altro che seguire questo link. L’iniziativa è valida da oggi e proseguirà in esclusiva sull’OPPO Store ufficiale fino a esaurimento scorte.

