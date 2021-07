OPPO Italia sigla un’altra importante partnership e diventa Official Mobile Partner di AC Milan. La notizia, nell’aria da qualche giorno, è ora ufficiale e vede la filiale italiana del colosso cinese scendere in campo al fianco di uno dei club di calcio più importanti al mondo.

OPPO scende in campo con AC Milan: ecco il nuovo Official Mobile Partner dei Rossoneri

OPPO Italia è da oggi Official Mobile Partner dell’AC Milan: la partnership prenderà il via ufficialmente con l’evento che si terrà oggi a “Il Centro” di Arese al quale parteciperanno il Vice-Presidete Onorario Franco Baresi e il brand Ambassador Daniele Massaro. Come si legge nel comunicato, “questa collaborazione rappresenta un punto d’incontro per i due brand riconosciuti in tutto il mondo, eccellenze nei rispettivi ambiti e da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione“.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato:

“AC Milan è un Club moderno ed innovativo, caratteristiche che condividiamo con OPPO, un brand dinamico conosciuto a livello internazionale. È proprio per questo che siamo orgogliosi di accogliere OPPO nella famiglia rossonera, con la sicurezza che assieme avremo l’opportunità di condividere i nostri valori attraverso la realizzazione di iniziative che ci vedranno impegnati fianco a fianco.“

Soddisfatto ovviamente anche Li Ming, General Manager di OPPO Italia, che ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partnercon AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale. La perfetta combinazione tra orientamento all’innovazione e valorizzazione dell’eccellenza che accomuna le nostre aziende consentirà di realizzare progetti unici e coinvolgenti. Questa importante collaborazione rappresenta per noi la possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il nostro ricco ecosistema, allargando ulteriormente la nostra fanbase a tutti i tifosi Rossoneri.“

Con questa partnership OPPO conferma il suo impegno e il suo supporto in ambito sportivo, in continuità con i valori di innovazione, performance di alto livello e perfezione. L’accordo con AC Milan consentirà a OPPO di lavorare per la creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con l’obiettivo di entusiasmare gli appassionati di sport, tecnologia, innovazione e stile.

Tifosi Rossoneri, siete contenti di questa partnership?

