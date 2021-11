Con il lancio della Early Black Friday Week 2021 vi abbiamo già proposto un bel po’ di offerte da non perdere per nessun motivo al mondo, come quella sui dispositivi Android in sconto. In questa news vi offriamo la possibilità di sfruttare diversi coupon in vista del Black Friday di Amazon.

Tanti coupon per il Black Friday di Amazon

Siete soliti scattare un sacco di foto con il vostro smartphone? Bene, Amazon vi permette di ottenere un buono da 10 euro semplicemente caricando le vostre foto su Amazon Photos. Per ottenerlo è semplicissimo: scaricate l’applicazione mobile (link per Android | link per iOS), attivate il salvataggio automatico delle foto ed entro 7 giorni riceverete un’email con il credito promozionale da 10 euro.

Scopri tutto sul coupon di Amazon Photos

Il colosso dell’eCommerce, fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021, vi offre la possibilità di ottenere un buono da 4 euro a fronte di una spesa di 50 euro in buoni regalo. Il buono sarà utilizzabile fino alle ore 23:59 del 14 febbraio 2022 per gli ordini effettuati sul sito di Amazon, a eccezione dei contenuti digitali, eReader Kindle e altri.

Clicca per scoprire se la promozione è attiva per il tuo account

Dal 13 novembre e fino al 4 gennaio 2022, è possibile ottenere un buono sconto di 15 Euro se si utilizza per la prima volta l’applicazione del colosso dell’e-commerce. Dunque, se ancora non avete mai scaricato l’applicazione, questo è il momento giusto per farlo.

Clicca qui per scoprire se la promozione Amazon App è attiva per il tuo account

Se, invece, vi state preparando all’arrivo del Black Friday di Amazon caricando del credito sul vostro account, al link sottostante potete ricevere un buono sconto di 6 euro a fronte di una ricarica da 60 euro, fino al 31 dicembre 2021. Il valore del buono sconto verrà automaticamente detratto dal saldo dell’ordine e sarà utilizzabile fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2022; una volta all’interno della pagina relativa alla promozione bisogna cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicazione la promozione“.

Scopri la promozione di Amazon

Infine, se non avete mai utilizzato il servizio Amazon Locker, con il link sottostante potete ricevere 10 euro di sconto per il vostro prossimo ordine. Come? Scegliete il punto di ritiro Amazon più vicino al vostro domicilio, inserite il codice “10PRENDI” e selezionate un punto di ritiro come indirizzo di consegna in fase di pagamento. L’offerta è valida la prima volta che utilizzate un punto di ritiro entro il 31 dicembre 2021 per il primo ordine di almeno 25 euro.

Sfrutta il buono sconto da 10 euro su Amazon Locker

Scopri tutte le offerte attive del Black Friday



Offerte per categoria