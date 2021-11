Il Black Friday si avvicina e Amazon non sembra avere alcuna intenzione di aspettare venerdì 26 novembre per lanciare le offerte: proprio per questo ha deciso di proporre gli sconti dell’Early Black Friday Week 2021, che partiranno già domani, 8 novembre.

Amazon già pronta con le offerte dell’Early Black Friday Week 2021

Il Black Friday e il Cyber Monday saranno rispettivamente il 26 e il 27 novembre, ma in questi giorni sono già diversi i negozi ad aver lanciato le prime offerte sui prodotti tech e non solo. Anche Amazon non è intenzionata a rimanere a guardare ed è pronta con le offerte dell’Early Black Friday Week 2021, che ci accompagneranno alle tantissime altre proposte dei giorni successivi.

Per il momento non possiamo fornirvi alcuna anticipazione riguardante le offerte Android o gli sconti tech che potremo trovare su Amazon da domani, 8 novembre 2021, ma siamo certi che saranno particolarmente numerosi. Potrete scoprire i migliori seguendoci nei prossimi giorni, anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Cosa vi aspettate dalle proposte dell’iniziativa Early Black Friday Week 2021 di Amazon? Avete già messo qualche prodotto nella lista dei desideri o addirittura nel carrello sperando in uno sconto? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso. Nell’attesa potete dare uno sguardo alle offerte già disponibili su Amazon.

