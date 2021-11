Dopo il report sullo stato delle reti 5G in Italia, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, OpenSignal ha pubblicato anche il report sull’esperienza della rete mobile in Italia. I dati fotografano una realtà decisamente diversa da quella emersa con l’analisi delle reti 5G, andando a evidenziare quali sono le compagnie che maggiormente hanno investito nelle infrastrutture esistenti per rafforzarne le prestazioni.

La pandemia che da quasi due anni tiene sotto scacco l’intero pianeta ha costretto a casa milioni di lavoratori, facendoci scoprire il lavoro remoto. È stato anche grazie agli sforzi degli operatori di rete mobile se la produttività non è crollata, anche se non tutti hanno investito nelle tecnologie già esistenti.

Vodafone domina, ma WINDTRE non molla

Vodafone fa incetta di riconoscimenti nel nuovo report di OpenSignal, confermando il proprio impegno a potenziare la rete 4G e 4,5G prima di investire nelle reti di quinta generazione, come stanno facendo altri operatori italiani. Se a maggio tutti e quattro gli operatori di telefonia mobile dotati di una rete proprietaria avevano superato il 90% nella disponibilità della rete 4G, il report di novembre mostra come solo Vodafone sia rimasta sopra a tale soglia, attestandosi al 95,6%, mentre Iliad, TIM e WINDTRE sono scesi, in alcuni casi anche molto abbondantemente, sotto il 90%.

In generale comunque tutti gli indicatori sono in calo rispetto al report di maggio e tutto questo si è tradotto in un evidente vantaggio per Vodafone, che ha fatto registrare un decremento minimo in tutte le categorie prese in esame. La compagnia ha consolidato la leadership nelle categorie Video Experience, Games Experience, Voice App Experience e 4G Availability, ottenendo il riconoscimento spettante al vincitore anche per la Download Speed Experience.

L’operatore rosso non si è imposto solo nella voce Upload Speed Experience, dove ha però ridotto in maniera molto significativa il distacco da WINDTRE che ha ottenuto l’ambito riconoscimento. Per quanto riguarda la 4G Coverage Experience invece il titolo è stato equamente diviso tra Vodafone, TIM e WINDTRE.

Resta invece a bocca asciutta Iliad, anche se la distanza dai primi è decisamente risicata in tutte le categorie analizzate. Per scoprire il dettaglio dell’analisi, per vedere tutti i grafici e per conoscere il posizionamento di ciascun operatore nelle classifiche di OpenSignal vi rimandiamo al report completo, consultabile a questo indirizzo.