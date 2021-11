Se avete uno smartphone Android e fate parte di una chat di gruppo con all’interno un amico munito di iPhone che utilizza iMessage – Messaggi, qui da noi -, vi sarà sicuramente capitato di vedere in chat uno strano messaggio nel caso in cui l’utente munito con il dispositivo iOS ha inviato una reazione a un messaggio.

Le reazioni di iMessage presto su Google Messaggi

Le reazioni di iMessage su Google Messaggi non funzionano come dovrebbero, e su questo non ci piove, ma uno sguardo al codice dell’applicazione di Google svela che il colosso di Mountain View sta lavorando a un modo intelligente di rendere l’integrazione più user friendly.

La versione 10.7 di Google Messaggi, infatti, contiene una specifica stringa di codice che fa riferimento alla possibilità di “mostrare le reazioni inviate da un iPhone come una emoji“:

ios_reaction_classification

Show iPhone reactions as emoji

Sebbene non sia ancora possibile interpretare al meglio il termine “classification”, il team di 9to5google presume un funzionamento di questo tipo: se un utente con iPhone invia una reazione a un messaggio, Google Messaggi cercherà di abbinarla a uno specifico messaggio inviato in chat inserendo la relativa emoji al di sotto di esso.

Promemoria per i compleanni

Un’altra interessante funzione scoperta all’interno della beta di Google Messaggi riguarda i promemoria per i compleanni. La stringa <string name=”birthday_conversation_list_item_text_no_name”>Wish them a Happy Birthday!</string> fa coro a un nuovo banner mostrato in chat per fare gli auguri di compleanno a una persona presente nel gruppo, evidentemente recuperando le informazioni della data di nascita da Google Contatti.

Gli utenti, inoltre, potranno pubblicare in chat questa GIF per un auguro simpatico e vivace.

